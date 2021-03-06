Бородин признался, что не скучает по временам романа с Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/0105117e-7e68-11eb-b6ae-96000091f725_660.jpg Арсений Бородин Фото: vk.com/arsenyborodinofficial

Музыкант Арсений Бородин рассказал, что познакомился с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой почти 10 лет назад, когда она ещё работала хостес в одном из петербургских ночных клубов. Он долго уговаривал эффектную блондинку переехать в Москву. Звезда шоу «Орёл и решка» согласилась, и в столице они начали встречаться. При этом певец в ответ на вопрос, скучает ли он по тому периоду, ответил категорично и резко «нет».

Нет! Потому что это было, и это хорошо. Я очень благодарен ей за всё. Нас всё время пытаются стравить в прессе. Я давал интервью, что история Насти хорошая, мол, посмотрите, как девочка из маленького города приехала и добилась своей мечты. А потом всё в итоге превратилось в то, что я какой-то кусок г***а. Это смешно для нас. Никто не знает, что мы расстались так, как всем бы следовало расставаться. Мы ещё недели три встречались, — признался Бородин в эфире YouTube-шоу «Хочу с...» с Сашей Кабаевой.

По словам 32-летнего Бородина, только познакомившись, он сразу разглядел в Ивлеевой большой потенциал и советовал ей бросить работу в ночном клубе и заняться творчеством. Певец вспоминает, что не раз писал девушке сообщения с призывом «перестать тратить жизнь на фигню и заняться тем, что действительно должна делать». Арсений утверждает, что сначала Настя вообще не понимала, «что за идиот до неё докопался» и пыталась отшучиваться, но в 2015 году всё-таки сказала, что готова на переезд и мечтает работать телеведущей.

Ранее блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила своим подписчикам, что самым дорогим в её жизни подарком самой себе стал автомобиль Lamborghini Aventador за 23 миллиона рублей, сообщал NEWS.ru.