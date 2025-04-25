Бородин объяснил, почему Моргенштерна нельзя возвращать в Россию Глава ФПБК Бородин: из-за Моргенштерна некоторые россияне стали наркоманами

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Некоторые россияне стали употреблять наркотики из-за влияния рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Так он отреагировал на предложение движения «Зов народа» снять с исполнителя статус иностранного агента.

Надо спросить у «Зова народа», сколько молодых ребятишек пострадало от его пропаганды наркотиков? Сколько подсело на наркотики, сколько семей было разбито? С культуры нужно начинать. Для меня Моргенштерн — это пропаганда западной культуры и наркотиков. Он сам недавно вылечился, но надолго ли? Понятно, что хочется домой, он привык в России зарабатывать большие деньги, — сказал Бородин.

Он добавил, что Россия теряет молодое поколение, потому что не проводит молодежную политику. По словам главы ФПБК, из-за этого юноши и девушки начинают интересоваться такими личностями, как Моргенштерн и блогер Даня Милохин.

Мы видим результат — на похороны [Паши] Техника пришло около 10 тысяч человек. Из них половина — наркоманы. На кладбище пробовали наркотики. Наши ценности — спорт, уважение к старшим и так далее. Моргенштерн не поменяется. Чем он здесь будет заниматься? Пойдет в политику? Никто его не возьмет. Он будет пропагандировать спорт? Нет. От него отпишутся подписчики, никто ему не будет интересен. Техник и Моргенштерн — почти одно и то же. Техник умер, теперь хотят вернуть Моргенштерна, — добавил Бородин.

Он уточнил, что приезд в Россию рэпера можно сравнить с возвращением певицы Аллы Пугачевой. По словам Бородина, исполнительница занимается политикой, несмотря на то что утверждает обратное.

Ранее стало известно, что движение «Зов народа» обратилось к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иностранного агента с Моргенштерна. По словам руководителя организации Сергея Зайцева, музыкант отошел от аморального образа жизни.