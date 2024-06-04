Бородин раскрыл, куда надо сослать «извращенку» Бузову после скандала в Уфе Глава ФПБК Бородин предложил отправить Бузову на Северный Кавказ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru предложил певице и телеведущей Ольге Бузовой отправиться на Свереный Кавказ после ее выступления на VK-fest в Уфе в кожаном боди. По его мнению, всем артистам, которые «пропагандируют западную культуру» в России, будет полезно отправиться туда «для обмена опытом», так как «народ устал смотреть на извращенцев».

Я бы посоветовал Бузовой, Киркорову, Билану, вот этим артистам, которые нам сегодня пропагандируют западную культуру в нашей стране, съездить на Северный Кавказ. Я там работал, знаю их культуру. Там ни один артист себе никогда не позволит, заслуженный артист, выйти на сцену голым, тем более перед детьми, приехать на «голую» вечеринку, — сказал Бородин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предложил ввести в России обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.

Накануне Бузова извинилась за откровенный костюм, который она надела на концерте в Уфе. Артистка подчеркнула, что всегда выбирает яркие сценические образы и ей жаль, если ее наряд кого-то оскорбил.