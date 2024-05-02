Бородин обвинил любимый бренд Киркорова в пропаганде ЛГБТ Бородин призвал изъять из ЦУМа одежду бренда Vetements за пропаганду ЛГБТ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале призвал запретить в России одежду швейцарского бренда Vetements за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, товары этой марки с рисунками, изображающими однополые отношения, продаются в ЦУМе. Бородин также отметил, что Vetements является любимым брендом певца Филиппа Киркорова. Представители компании и ЦУМа не комментировали это заявление.

Недавно вышел закон о пропаганде ЛГБТ, он действует в том числе и на товары, которые противоречат традициям и культуре России. Обязательно обратимся в контролирующие органы, чтобы снять эти товары с продажи и привлечь ЦУМ к ответственности, а этот бренд в России вообще запретить и убрать с продажи, — пояснил Бородин в посте.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Испании с ее консервативными устоями нужно бороться с ЛГБТ, ведь сейчас ее пытаются превратить в страну без веры и церкви. По словам парламентария, «либеральные леваки» пытаются сломать Мадрид через детей и это надо пресекать. Милонов отметил, что либералы пытаются привить испанским детям неправильное представление о ценностях. Он призвал испанцев «собрать волю в кулак и выбросить на корриду организаторов этих парадов».