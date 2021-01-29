Борисова о женихе Волочковой: «А был ли мальчик?»

https://static.news.ru/photo/27612960-63b6-11eb-9f05-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

Телеведущая Дана Борисова уверена, что возлюбленного Анастасии Волочковой, с которым якобы балерина недавно рассталась, на самом деле не существовало.

А был ли мальчик? То чеченец, то дагестанец, то он у неё конюх какой-то. Полгода она рассказывала, что он с ней, кольцо и ошейник показывала. Я уверена, что там не было жениха, — цитирует Борисову Teleprogramma.pro.

По словам Борисовой, Волочкову «все умные люди» давно воспринимают как фрика. Телеведущая заявил, что балерина «завралась» и усомнилась, что у той вообще появится возлюбленный.

Актёр Никита Джигурда, в свою очередь, счёл появление жениха у Волочковой вполне возможным. Он отметил, что у балерины ещё есть время для романтических отношений — «15–20 лет до климакса».

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова объявила о разрыве с возлюбленным. При этом так и не раскрыла его личность. Балерина долгое время ограничивалась намёками, когда речь заходила о её партнёре. Публикуя в соцсетях совместные фото, она всегда закрывала его лицо сердечком.