https://static.news.ru/photo/c7ac8ed6-5ee5-11ea-b76d-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Любовь Успенская поссорилась со своей дочкой из-за авторитарного характера. Такое мнение высказала телеведущая Дана Борисова.

По словам ведущей «Армейского магазина», ей удалось пообщаться с Татьяной Плаксиной. Оказалось, что у них много общего. Они проходили лечение от наркозависимости в одном учреждении, которое находится на тайском острове Самуи.

Я всё равно за молодёжь. Успенская мне кажется слишком авторитарной. Давит на неё, — считает светская львица.

Она считает, что «королева русского шансона» должна сделать первый шаг к примирению, сообщает портал Дни.ру.

В январе Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок, писал NEWS.ru.