https://static.news.ru/photo/4daf046c-d946-11e9-9991-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова заявила, что «эликсир молодости» из стволовых клеток не мог повлиять на развитие рака у актрисы Анастасии Заворотнюк. По её мнению, во всём виновато ЭКО.

Светская львица призналась, что сама пробовала данную процедуру, но вовремя остановилась, так как не увидела «вау-эффекта».

У меня нет ощущения загнанности по поводу этого метода. Я всё же уверена, что там другая история. Больше насчёт ЭКО боюсь, — считает Борисова.

Она добавила, что недавно спасла подругу, предупредив её об этой операции, так как участились случаи заболеваний у звёзд, передаёт Teleprogramma.pro .

По одной из самых обсуждаемых версий, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Ранее фигурист Алексей Ягудин рассказал, что летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва практически каждый день дежурила скорая помощь. Он отметил, что живёт с ними в одном посёлке на протяжении нескольких лет, писал News.ru.