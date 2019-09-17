Телеведущая Дана Борисова заявила, что «эликсир молодости» из стволовых клеток не мог повлиять на развитие рака у актрисы Анастасии Заворотнюк. По её мнению, во всём виновато ЭКО.
Светская львица призналась, что сама пробовала данную процедуру, но вовремя остановилась, так как не увидела «вау-эффекта».
У меня нет ощущения загнанности по поводу этого метода. Я всё же уверена, что там другая история. Больше насчёт ЭКО боюсь, — считает Борисова.
Она добавила, что недавно спасла подругу, предупредив её об этой операции, так как участились случаи заболеваний у звёзд, передаёт
По одной из самых обсуждаемых версий, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Ранее фигурист Алексей Ягудин рассказал, что летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва практически каждый день дежурила скорая помощь. Он отметил, что живёт с ними в одном посёлке на протяжении нескольких лет, писал News.ru.