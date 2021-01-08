Бориса Грачевского ввели в искусственную кому

71-летний художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, заболевший коронавирусом, был введён в состояние медикаментозной комы и подключён к аппарату ИВЛ. Об этом журналистам рассказал источник в медучреждении.
Поражение лёгких у звёздного пациента составляет 75%. Молодая супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская обратилась к поклонникам с просьбой молиться за здоровье деятеля искусств,
Ранее друг Грачевского Владимир Долинский заявил, что руководителю «Ералаша» стало лучше. Он высоко оценил профессионализм врачей, которые лечат мужчину.
Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 28 декабря, 31 декабря его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская перенесла инфекцию в лёгкой форме и находится дома вместе с девятимесячным сыном Филиппом.
Как писал NEWS.ru, ранее Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».