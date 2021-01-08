Бориса Грачевского ввели в искусственную кому

https://static.news.ru/photo/1508040e-5291-11eb-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

71-летний художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, заболевший коронавирусом, был введён в состояние медикаментозной комы и подключён к аппарату ИВЛ. Об этом журналистам рассказал источник в медучреждении.

Поражение лёгких у звёздного пациента составляет 75%. Молодая супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская обратилась к поклонникам с просьбой молиться за здоровье деятеля искусств, сообщает Teleprogramma.pro cо ссылкой на Mash.

Ранее друг Грачевского Владимир Долинский заявил, что руководителю «Ералаша» стало лучше. Он высоко оценил профессионализм врачей, которые лечат мужчину.

Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 28 декабря, 31 декабря его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская перенесла инфекцию в лёгкой форме и находится дома вместе с девятимесячным сыном Филиппом.

Как писал NEWS.ru, ранее Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».