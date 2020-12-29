https://static.news.ru/photo/de0b4fb0-4b3d-11eb-b1be-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Недавно у него выявили коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), заявили журналистам в справочной службе медицинского учреждения, куда госпитализировали режиссёра.

Он (Борис Грачевский. — NEWS.ru) находится в реанимации, вся информация через родственников, — цитирует больницу ТАСС.

71-летний Грачевский также знаменит как автор картин «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония». Накануне его жена Екатерина Белоцерковская обратилась к подписчикам в соцсети и попросила помолиться за её мужа. Она также опубликовала совместное фото с супругом, отметив в комментарии, что они вместе прошли очень многие испытания, пройдут и это. Пользователи Сети пожелали Борису Грачевскому выздоровления, а также выразили надежду, что с ним всё будет в порядке и он скоро вернётся к своим близким.

COVID-19 также заболели композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт Николай Добронравов. Им потребовалось наблюдение врачей в стационаре. Кроме того, заражённая этим же недугом актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию.

Как писал NEWS.ru, художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского госпитализировали с COVID-19. Артист опубликовал фото из лечебного учреждения в кислородной маске и сообщил, что Новый год проведёт в больнице. О заболевании культурного деятеля стало известно 21 декабря 2020 года. Однако тогда речи о визите в больницу ещё не шло.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства Абхазии Александр Анкваб заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина. Отмечается, что в целом Анкваб чувствует себя нормально, из симптоматики — лишь субфебрильная температура (37,1–38,0). Медики отмечают, что госпитализация политика не понадобится, так как болезнь протекает легко.