Борис Щербаков рассказал о звонке Куравлёву до госпитализации

Народный артист России Борис Щербаков рассказал, что звонил госпитализированному с пневмонией актёру Леониду Куравлёву на Новый год, однако тот не взял трубку. Собеседник «Народных Новостей» предположил, что звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» уже тогда не очень хорошо себя чувствовал.

Я ему звонил на Новый год, Рождество, он мне не отвечал. Очевидно, уже не очень хорошо себя чувствовал. Это ужасно! Меня это очень огорчило, — признался Щербаков.

Он также опроверг домыслы о том, что Куравлёв живёт в доме престарелых. По словам актёра, коллега проживает в доме ветеранов сцены и кино. По его словам, в этом заведении крайне хорошие условия содержания как известных, так и неизвестных артистов, поэтому многие стремятся туда попасть.

Я прочитал в Интернете, что он был в доме престарелых, но это, очевидно, дом ветеранов сцены и кино, а это немножко другое. Я там был с концертом. Там очень хорошие условия для пожилых артистов, известных и неизвестных. По-моему, чтобы туда попасть, даже стоит очередь. Это не дом престарелых, если это действительно так, а я думаю так, — резюмировал артист.

Ранее сын Куравлёва Василий сообщил, что народный артист РСФСР госпитализирован с пневмонией, его поместили в реанимацию в Коммунарке. Лечащие врачи рассказали, что 85-летний актёр попал в больницу 5 января и продолжает оставаться в тяжёлом состоянии.