Борис Корчевников признался в многочисленных связях с моделями

https://static.news.ru/photo/6aef0072-7b8f-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Борис Корчевников признался, что он неоднократно заводил романы с моделями. При этом ничего серьёзного из этих связей не получалось.

О своих похождениях Корчевников поведал во время эфира программы «Судьба человека», ведущим которой он является. Героем передачи стал актёр Владимир Шевельков, который уже 30 лет женат на бывшей манекенщице. Мужчина, в частности, рассказал, что долго добивался свою супругу.

На то ведущий ответил, что прекрасно понимает, почему актёру пришлось приложить столько усилий, поскольку он и сам неоднократно заводил непродолжительные романы с девушками с подиума.

У меня несколько раз случалось, — признался Борис.

В настоящее время Борис Корчевников не женат. Своей музой он называет бывшую возлюбленную Анну-Сесиль Свердлову. На ней телеведущий планировал жениться 8 лет назад, но пара распалась из-за того, что у них не было детей.

Корчевников в беседе с журналистами признавался, что мечтает создать крепкую семью, но считает, что ему придётся состариться в одиночестве.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» и по совместительству генеральный директор православного телеканала «Спас» встретил Новый год в храме. Он провёл его за работой, находясь в команде журналистов, обеспечивающих телетрансляцию праздничной литургии.