Борис Корчевников подарил цветы восстанавливающейся после комы МакSим

Фото: maksimartist/instagram.com

Российский юморист Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram видео с испытаниями двух роботов американской компании Boston Dynamics, ловко перепрыгивающих препятствия и делающих сальто на площадке для паркура. Артист признался, что их возможности шокируют и, судя по всему, появление Терминатора из одноимённого голливудского боевика «не за горами».

Роботы Boston Dynamics уже научились проходить площадку для паркура. Два робота Atlas впервые прошли препятствия без ошибок. Разработчики рассказывают, что роботы адаптируют поведение в зависимости от того, что видят. Теперь...