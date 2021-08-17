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Борис Корчевников подарил цветы восстанавливающейся после комы МакSим

12:11, 18 августа 2021
Борис Корчевников подарил цветы восстанавливающейся после комы МакSим МакSим (Марина Абросимова) Фото: maksimartist/instagram.com
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Телеведущий Борис Корчевников подарил букет цветов восстанавливающейся после искусственной комы певице Марине Абросимовой, более известной как МакSим. Подарком шоумена исполнительница похвасталась в сторис Instagram.

Дорогой Марине с пожеланием здоровья, поддержки родных и близких... От Бориса Корчевникова и коллектива программы «Судьба человека», — гласит надпись на открытке.

Абросимова также похвасталась в Instagram букетами от своего фан-клуба, Андрея Малахова, различных СМИ и собственного менеджера Маргариты Соколовой. Сейчас МакSим находится на домашней реабилитации после месячной искусственной комы, вызванной последствиями коронавируса. Хотя здоровью певицы ничего не угрожает, заболевание не прошло без последствий: Марина не помнит некоторые отрывки своей жизни до комы и пока что с трудом передвигается самостоятельно.

Ранее врачи оценили шансы Абросимовой полностью восстановить голос и вернуться к музыкальной карьере.

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