Борис Грачевский заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8578cb54-4375-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

COVID-19 добрался и до создателя детской юмористической программы «Ералаш» Бориса Грачевского. Режиссёр рассказал о том, что «сидит с проклятым ковидом».

Я с этим проклятым ковидом сижу, — рассказал Грачевский в интервью 5-tv.ru

71-летний Грачевский является заслуженным деятелем искусств. В апреле 2020 года третья супруга родила ему сына Филиппа. Он стал четвёртым ребёнком для режиссёра. Также у создателя «Ералаша» есть внук.

Детский юмористический журнал «Ералаш» выпускается на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького с 1974 года. Многие дети, становившиеся героями сатирических выпусков, в будущем связывали свою жизнь с кино и театром.

Ранее Грачевский рассказал, почему не снял ни в одной серии своего проекта сына Филиппа Киркорова Мартина. На самом деле у кинорежиссёра были такие планы, тем более что звёздный наследник уже побывал на пробах и не провалил их. При этом худрук программы подчеркнул, что ищет для съёмок актёров, а не детей звёзд, писал NEWS.ru.