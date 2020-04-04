Боня вместе с дочкой извинилась перед Шишковой

https://static.news.ru/photo/6afe1462-76a9-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня опубликовала в сторис Instagram видео, в котором принесла извинения Алёне Шишковой.

Звезда «Дома-2» призналась, что ей не стоило обсуждать чужую внешность. Её дочка также извинилась перед моделью и добавила, что её мама жалеет о пластических операциях.

Я хочу сказать, что, наверное, не надо было комментировать на публику. Я ни в коем случае не хотела обидеть человека. Я всегда тебя считала привлекательной, красивой, — отметила светская львица.

Как писал NEWS.ru, Алёна Шишкова заявила, что у неё есть филлеры в губах, но только для их увлажнения. Белоснежные зубы у неё свои. Она посоветовала бывшей участнице «Дома-2» вытащить виниры, накладные волосы и имплантаты и только потом критиковать других.