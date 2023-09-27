Боня вернет деньги недовольным подписчикам своего платного канала Боня вернет деньги подписчикам после угроз осудить ее за мошенничество

Блогер и модель Виктория Боня в своем закрытом канале сообщила, что вернет деньги платным подписчикам, которым обещала показать лицо после пластической операции за 1300 рублей, пишет канал «Светский хроник». Она сообщила, что планировала опубликовать свои свежие фото, надеясь, что соберет около 30 тысяч зрителей, однако набрала всего 244. По словам Бони, желающие сделать возврат средств могут обратиться к ее администратору.

Если здесь имеются люди, которые понимают, что зря пришли и хотят выйти отсюда и вернуть свои деньги, напишите в Telegram нашему администратору группы, и мы сделаем возврат, — заявила блогер.

Она пояснила, что очень многие писали ей в личные сообщения, прося показать фото после операции и «не томить ожиданием». Однако, по ее словам, показывать себя в том виде, в котором блогер не хотела даже смотреть на себя, было бы очень глупо.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России проверяет Боню по статье «Мошенничество». Подписчики блогера подали на нее заявление в полицию. Они вступили в ее платный канал, чтобы посмотреть на фотографии ее преображения после операции, однако лица блогер так и не показала.

Отмечается, что Виктория Боня сделала пластическую операцию у звездного хирурга, оперировавшего модель Кендалл Дженнер. При этом она опубликовала лишь одну фотографию, на которой видно опухший после процедуры глаз. Блогер пообещала выложить снимки в закрытый канал, стоимость подписки на который составляла 1300 рублей. Всего туда вступило около 200 человек, но никаких фотографий там так и не появилось.