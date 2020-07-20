Боня решилась использовать яд лягушки в духовной практике

https://static.news.ru/photo/e87ab0f6-c9d0-11ea-8578-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеведущая и модель Виктория Боня решила продолжить свои духовные практики в сфере нетрадиционной медицины. Она прошла церемонию камбо, где главную роль играет ядовитая лягушка.

Собственно, от названия лягушки и получила наименование процедура. О ней экс-участница телепроекта «Дом-2» рассказала в Instagram. По её словам, результатом «природной медицины из джунглей Амазонии» становится укрепление иммунной системы и очищение организма от токсинов и шлаков.

Яд зелёной лягушки камбо — слизь, которая содержит большое количество пептидов, в том числе опиоидных. Во время церемонии её наносят на кожу в места, где предварительно было сделано небольшое прижигание. Перед этим клиенту дают выпить индейский напиток каисума, он считается абсорбентом всех шлаков и болезней в организме.

У меня процедура длилась буквально 15–20 минут. Хотя для многих она длится часами, — написала Боня.

Где именно проходила церемония, она не уточнила. Однако снабдила публикацию геотегом «Монте-Карло, Монако» и фотографией местности, очень похожей на побережье коммуны Кап-д’Ай во Франции.

Как выглядит её тело после процедуры, Боня показала в историях Instagram.

victoriabonya/instagram.com

Поклонников восхитила смелость звезды. Некоторые признались, что и сами хотели бы попробовать такую практику, но опасаются. Некоторые, впрочем, отнеслись к затее скептически. Девушке напомнили о её экспериментах с аяваской — напитком-галлюциногеном, который применяется в некоторых церемониях.

В начале 2020 года, как писал NEWS.ru, Боня отправилась в Перу, где в компании местного шамана медитировала и открывала чакры. Перед обрядом она загадала, что хочет забеременеть. По словам девушки, на тот момент это была уже 15-я церемония.