Боня решила раздать бесплатно ненужную одежду

https://static.news.ru/photo/70670d68-b29b-11ea-8c94-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктория Боня сообщила поклонникам, что хочет избавить от более чем половины своего гардероба и раздать одежду всем желающим. Только для этого «желающим» придётся ехать в Лондон, где она сейчас «собирает чемоданы».

О своей неслыханной щедрости экс-участница «Дома-2» объявила в Instagram-сторис. Боня пояснила, что не хочет ничего «тащить и везти». Она посетовала, что «всё это» висит, лежит и не носится.

Я поняла, что хочу тупо минимализм. Ребят, сейчас здесь я готова отдать половину того, что у меня есть. Я готова отдать всё, кроме туфлей. Туфли, сумки оставлю, — уточнила светская львица.

Пока неизвестно, позарился ли кто-нибудь на гардероб Бони и поехал за ненужной ей одеждой в Лондон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, которую раскритиковали за высказывание о россиянах с минимальной зарплатой, объяснила, что имела в виду. По её словам, она говорила не обо всех россиянах, а только о тех, кто страдает алкоголизмом.