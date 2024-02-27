Боня рассказала, почему завидует Бузовой Виктория Боня призналась, что завидует самооценке Ольги Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер Виктория Боня на шоу «Вопрос ребром» призналась, что завидует самооценке певицы Ольги Бузовой. По ее словам, если так в себя верить, то в жизни все получится.

Если вы будете думать, как Ольга Бузова, что вы самая лучшая, то у вас все получится и вы будете номер один. <...> Конечно, я завидую Бузовой! Просто восхищаюсь ее трудолюбием, — подчеркнула Боня.

Блогер также вспомнила случай, когда Бузова подошла к ней и начала напевать на ухо свою новую песню, считая ее прекрасной. Модель считает, что у певицы стоит поучиться любви к себе.

Ранее Боня сообщила о том, что ей предложили встречу за 1 млн рублей во время визита в Москву. Блогер удивилась такой низкой цене и подчеркнула, что только ее сторис в соцсетях стоит 1,5 млн рублей. Она отметила, что не знает, нужно ли ей радоваться или обижаться из-за полученного предложения.

До этого Боня уличила украинскую певицу Веру Брежневу в эскорте. По ее словам, в 2011 году артистка просила за свидание с состоятельным мужчиной $100 тысяч и часы за $70 тысяч. Боня отметила, что хочет развеять «образ белой и пушистой Верочки». По ее рассказам, после первой встречи Брежнева сама решала, продолжать отношения с мужчиной или нет.