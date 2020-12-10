Боня рассказала, помогла ли ей помощь «ясновидящей» Джулии Ванг

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Во время прямого эфира в Instagram модель и ведущая Виктория Боня в ответ на вопрос о победительнице 15 сезона «Битвы эктсрасенсов» призналась, что ходила к ней, когда столкнулась с проблемами в личной жизни.

По словам Виктории, «ясновидящая» произвела на неё очень неприятное впечатление. В способностях Джулии Боня тоже была разочарована. При этом экс-участница «Дома-2» назвала гадалку очень высокомерной.

Проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек, — сказала Виктория.

Помимо того, ни один из советов Ванг Боне не помог, а все слова колдуньи «были мимо кассы».

О Джулии Ванг известно с её же слов, что она на самом деле мужчина, который страдает генетическим заболеванием при котором не действуют мужские гормоны — синдром Морриса. Она даже просила подписчиков называть её Томасом.

В апреле телеведущая распространила информацию о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. По мнению звезды с 6,7 миллиона подписчиков в Instagram, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования.

Недавно Виктория наконец рассказала, кто же на самом деле «руководит истреблением человечества». Она, отвечая на вопрос о конспирологических теориях про пандемию коронавируса, заметила, что своеобразную войну против людей, в частности, ведёт Всемирная организация здравоохранения, сообщал NEWS.ru.