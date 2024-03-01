Боня рассказала, почему ее выгнали из Монако Боня не может вернуться в Монако из-за окончания вида на жительство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что не может въехать в Монако, где прожила более 10 лет. По словам бывшей звезды «Дома-2», ее вид на жительство закончился, и продлить его она пока не может. Боня пояснила, что трудности возникли из-за того, что она — россиянка.

Я не успела получить вид на жительство. Чтобы попасть в Монако, мне нужно получить визу, которая дает возможность получить вид на жительство. Визу для русских делают долго и сложно, — пожаловалась Боня.

Блогер пояснила, что не была в Монако с августа 2023 года, дома осталась ее кошка Мурочка. Боня подчеркнула, что вопрос с визой должен решиться в течение пары недель, и выразила надежду на поддержку отца своей дочери Алекса Смерфита. По ее рассказам, он и его семья всячески способствуют получению необходимых документов.

Ранее Боня сообщила, что ей предложили встречу за 1 млн рублей во время визита в Москву. Блогер удивилась такой низкой цене и подчеркнула, что только ее сторис в соцсетях стоит 1,5 млн рублей. Она отметила, что не знает, нужно ли ей радоваться или обижаться из-за полученного предложения.