https://static.news.ru/photo/96cdce8e-62ea-11ea-a390-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня опубликовала подборку детских фотографий. Она показала, как менялась с младенчества до выпуска из начальной школы.

Боня рассказала, что родилась «в рубашке» и с улыбкой на лице.

Сегодня мне 40 лет, и есть ощущение, что я прожила уже несколько жизней! — написала она.

Телеведущая родилась и выросла в городе Краснокаменске Читинской области. Переехала в Москву в 16 лет, работала официанткой и секретарём. В 2001 году представила Россию на конкурсе «Мисс Земля». Прославилась после 2006 года как участница реалити-шоу «Дом-2».

Как писал NEWS.ru, летом 2019 года Боня призналась, что давно отказалась от уколов ботокса, которые блокировали мимику. Она посоветовала поклонникам заниматься в тренажёрном зале.