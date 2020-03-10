Телеведущая Виктория Боня опубликовала подборку детских фотографий. Она показала, как менялась с младенчества до выпуска из начальной школы.
Боня рассказала, что родилась «в рубашке» и с улыбкой на лице.
Сегодня мне 40 лет, и есть ощущение, что я прожила уже несколько жизней! — написала она.
Телеведущая родилась и выросла в городе Краснокаменске Читинской области. Переехала в Москву в 16 лет, работала официанткой и секретарём. В 2001 году представила Россию на конкурсе «Мисс Земля». Прославилась после 2006 года как участница реалити-шоу «Дом-2».
Как писал NEWS.ru, летом 2019 года Боня призналась, что давно отказалась от уколов ботокса, которые блокировали мимику. Она посоветовала поклонникам заниматься в тренажёрном зале.
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