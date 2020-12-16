Боня похвалилась дорогущими подарками от известного европейского дизайнера

Виктория Боня похвасталась дорогими подарками от известного немецкого кутюрье Филиппа Плейна. Модный дизайнер первым поздравил светскую львицу с Новым годом и подарил всякие «дамские штучки».
Подарочки от Филиппа Плейна. Такие туфельки, колготочки с лого Philipp Plein. Я поэтому шортики надела, сейчас буду колготочки примерять, — радостно сообщила подписчикам Боня.
Дизайнер подарил экс-участнице «Дома-2» чёрные лодочки на шпильке, несколько пар колготок, комплект нижнего белья. Боня тут же примерила обновки и осталась довольна.
К празднованию нового года ведущая готовится у себя дома в Монако, где проживает вместе с восьмилетней дочкой. В начале зимы Боня с размахом отметила день рождения, звезде главной телестройки страны исполнился 41 год. По случаю торжества на вечеринку собрался весь столичный бомонд. Именинница блистала в золотистом наряде со стразами и бахромой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Боня немало удивила подписчиков, «раскрыв» очередной заговор между Биллом Гейтсом и ВОЗ по вакцинации от коронавируса. По мнению экс-участницы «Дома-2», вакцина Pfizer создана для стерилизации женщин.