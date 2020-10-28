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Шоу-бизнес

Боня подогрела слухи о романе с Сафиным фото с совместной прогулки в горах

02:33, 29 октября 2020 12
Фото: instagram.com/victoriabonya

Бывшая участница телешоу «Дом-2» и ведущая Виктория Боня встретила закат в Монако вместе с теннисистом Маратом Сафиным.

Светская львица поделилась с подписчиками совместными со спортсменом снимками, на которых оба они выглядят счастливыми. К фотографиям Боня добавила подпись, которую поклонники восприняли как прозрачный намёк на новый роман.

Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем, — призналась ведущая.

Боня рассказала, что на прогулке они со спортсменом забрались на Собачью Голову, это очень красивое место прямо над Монако, откуда открываются шикарные виды.

Всё очень красиво. И невероятный вид, и ваша пара. Парня надо брать. Однозначно, — написала пользовательница под ником baianova_olga.

Как писал NEWS.ru ранее, Виктория Боня и Марат Сафин вместе съездили в Италию на машине в конце сентября.

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