https://static.news.ru/photo/d522ef10-684a-11ea-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня, заявившая, что коронавирус очистит планету от людей, которые её испортили, решила объяснить свои слова.

Бывшая участница проекта «Дом-2» отметила, что это её личное мнение. Она никому не желала зла.

Ни в коем случае не желаю никому зла, смерти или болезни. Очень надеюсь, что этот звоночек научит нас быть осознанными, ценить жизнь, ценить природу, воду (реки, озёра, океаны и моря), животных, чистый воздух и всё, что даёт нам планета-мать! — приводит «Экспресс газета» слова светской львицы.

Сейчас девушка вернулась во Францию, где ситуация с коронавирусом не самая благоприятная. По словам девушки, она не прячется от эпидемии, потому что нельзя уйти от судьбы.

Как писал NEWS.ru, шоумен Гоген Солнцев резко высказался о телеведущей Виктории Боне, которая ранее заявляла, что распространяющийся в мире коронавирус вычищает мир от ненужных людей.