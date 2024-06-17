Боня объяснила, зачем ей с дочерью требуется охрана Боня наняла телохранителя из-за путающих ее с Анджелиной Джоли фанатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер Виктория Боня опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, где объяснила, зачем ей с 12-летней дочерью требуется телохранитель. По словам знаменитости, мужчины продолжают путать ее с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Так, один из них попросил Боню поставить автограф на фото со звездой.

Можно долго смеяться над тем, что меня принимают за Анджелину Джоли, но люди в жизни действительно меня путают с ней, — написала блогер в сторис.

Инцидент с мужчиной произошел во Франции. Незнакомец подошел к Боне и ее дочери Анджелине в аэропорту и попросил расписаться на фото Джоли.

Блогер по-английски объяснила поклоннику, что они с бывшей женой Брэда Питта просто похожи как сестры. В кадре находился мужчина в черном костюме. Неизвестно, действительно ли он охраняет российскую звезду.

Ранее Боня заявила, что считает себя и всех людей богами и создателями. По словам блогера, как только человек это осознает, он начинает «создавать» этот мир. Бизнесвумен отметила, с детства «шлифуют ум» таким образом, что Бог — это «кто-то там». Блогер также призналась, что почитает его и уважает, как и все религии.