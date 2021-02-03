Боня объяснила комплексами скандальный пост Бородиной о зарплатах россиян

https://static.news.ru/photo/b83e01ee-6652-11eb-afa5-96000091f725_660.jpg Виктория Боня Фото: vk.com/victoriabonya

Телеведущая и модель Виктория Боня прокомментировала скандальное высказывание своей коллеги Ксении Бородиной, которая заявила, что россияне сами виноваты в зарплатах в 20 тысяч рублей.

Важно понимать, что тыкать пальцем в того, кто зарабатывает меньше, это не говорит о том, что и у тебя такого в жизни ещё не будет. Гарантии этого нет. А во-вторых, это говорит о том, что комплекс ещё присутствует. Поэтому и идёт ударение на какую-то определённую сумму, зарплату, — рассказала Боня журналистам Life.

Светская львица отметила, что здорово, когда человек работает и достигает всего сам. Поэтому Боня в чём-то разделяет позицию Бородиной.

Журналисты обратились к телеведущей Лолите Милявской с просьбой прокомментировать высказывание Бородиной про нищебродов с зарплатой в 20 тысяч рублей, чем поставили артистку в трудное положение. Лолита объяснила, что не отличает Бородину от другой звезды «Дома-2» Алёны Водонаевой.

Ранее телеведущая Ксения Бородина дала совет россиянам, которые получают зарплату в 20 тысяч рублей. Она считает, что людям не стоит обвинять других в своих проблемах, а лучше найти другую работу или какую-то подработку. Это высказывание вызвало противоречивые отзывы у подписчиков.

Как писал NEWS.ru, общественный деятель Руслан Захаркин потребовал убрать с российского телевидения экс-ведущих проекта «Дом-2» Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Он подчеркнул, что звёзды не имеют права поднимать остросоциальные темы в новом шоу «Бородина против Бузовой», поскольку создали себе имена «на грязном хайпе». Захаркин считает, что общество устало от «мусорного контента», которым его пичкают подобные Бузовой и Бородиной деятели шоу-бизнеса.