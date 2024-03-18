Боня назвала роды божественным процессом Виктория Боня рассказала, что рожала без эпидуральной анестезии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что с легкостью и без боли родила дочь Анджелину без эпидуральной анестезии. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она написала пост, в котором назвала роды божественным процессом.

Ровно 12 лет назад я с легкостью, без боли, самостоятельно родила Анджелину. Для меня было очень важно сделать это без эпидуральной анестезии, я хотела прочувствовать каждое мгновение этого божественного процесса! — написала Боня.

Также звезда поделилась, что экс-возлюбленный Алекс Смерфит поддерживал ее и даже первым взял дочь на руки. Боня считает, что именно поэтому у ее наследницы сильная связь с отцом.

Хотя я не рекомендую настаивать, чтобы мужья присутствовали при этом деле. Но Алекс держался мужественно и первым взял Энджика на ручки. Пуповина была настолько короткой, что дочку могли положить мне только на живот, — отметила телеведущая.

Ранее Боня сообщила, что ей предложили встречу за 1 млн рублей во время визита в Москву. Блогер удивилась такой низкой цене и подчеркнула, что только ее сторис в соцсетях стоит 1,5 млн рублей. Она отметила, что не знает, нужно ли ей радоваться или обижаться из-за полученного предложения.