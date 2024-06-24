Бондарчук высказалась о разнице в возрасте Лепса и его молодой невесты Бондарчук — о невесте Лепса: возраст не имеет значения, если есть любовь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук

Блогер и предприниматель Светлана Бондарчук в своем Telegram-канале высказалась о разнице в возрасте в известных парах, упомянув 61-летнего певца Григория Лепса и его 18-летнюю невесту по имени Аврора. По словам Бондарчук, возраст не имеет значения, если люди любят друг друга. Она также подчеркнула, что не стоит волноваться о том, как долго продлятся отношения, лучше наслаждаться текущим моментом и быть благодарным за то, что дает жизнь прямо сейчас.

Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается — страсть, общие интересы или что-то еще, — решать только им. Никакая «идеальная» разница в возрасте не спасет от расставания, если между людьми нет взаимопонимания, как и огромная разница не станет препятствием для счастья. И если вы задаетесь вопросом «Ну и надолго ли они вместе?», то какая разница, надолго или нет? — высказалась Бондарчук.

В качестве примеров счастливых союзов Бондарчук привела пары Джорджа и Амаль Клуни, Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс, а также Хайди Клум и Тома Каулитца. Блогер также отметила, что общество более спокойно реагирует на пары, в которых мужчина сильно старше своей партнерши.

До этого Аврора Киба, которую Лепс представил на премии МУЗ-ТВ как свою невесту, опубликовала в соцсетях пост с рассуждениями о свободе. Соответствующая публикация появилась на фоне критики со стороны интернет-пользователей, которая обрушилась на девушку из-за ее романа со столь взрослым музыкантом.

Киба напрямую не комментировала свои отношения с Лепсом. Тем не менее она продолжает публиковать на своей странице снимки с роскошными букетами, а также намекать на полученное предложение кольцом бренда Graff за несколько сотен тысяч рублей.