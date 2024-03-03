Бондарчук рассказала о самом необычном и самом знаменитом госте в ее доме Бондарчук призналась, что самым необычным гостем в ее доме был фокусник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук в интервью YouTube-каналу «Москвичка» призналась, что самым необычным гостем в ее доме был фокусник. При этом самым знаменитым своим гостем она назвала британского дизайнера Стивена Вебстера, добавив, что не говорит о российских селебрити, так как ее квартиру посещали многие из них.

Какая-то была вечеринка, по-моему, мы играли в покер. Кто-то привел фокусника, иллюзиониста, молодого парня, который оказался абсолютным волшебником. Он творил такие чудеса. Он делал какие-то фантастические вещи, ну просто за гранью. Вот странный человек, я его запомнила, — поделилась Бондарчук.

Говоря о Вебстере, модель призналась, что дружит с его женой. По словам телеведущей, их знакомство началось в ресторане и продолжилось в ее квартире. Вместе с тем она отметила, что это было давно, однако связь с дизайнером и его супругой она поддерживает до сих пор.

До этого Бондарчук рассказала, что в ее квартире живет домовой. Телеведущая призналась, что порой он подшучивает над ней, подбрасывая в разные части квартиры монетки. Вместе с тем она попросила не считать ее сумасшедшей.