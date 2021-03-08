Светлана Бондарчук шокировала поклонников новым образом

https://static.news.ru/photo/656999b8-8030-11eb-a411-96000091f725_660.jpg Светлана Бондарчук Фото: instagram.com/a030aa

Экс-супруга режиссёра и актёра Фёдора Бондарчука Светлана удивила поклонников резкой сменой имиджа. Модель и телеведущая обнародовала серию фотографий, на которых предстала в неожиданном амплуа.

Вместо длинных белых волос у неё теперь короткая рыжеватая стрижка.

Меняться и ничего не бояться, — написала Бондарчук в Instagram.

Впрочем, не менее эксцентричными оказались и остальные детали её нового образа. Медиадива предстала в кадре в длинном кожаном пиджаке чёрного цвета и в серых ботфортах на высоких каблуках.

Но больше всего подписчиков её аккаунта озадачил ирокез из цветных перьев на голове.

Фотографии вызвали массу эмоций у поклонников — от позитивных до резко отрицательных. Одни заявили, что образ свежий и «просто огонь», потому что производит вау-эффект. Другие, наоборот, отметили, что «с длинными волосами было лучше», и выразили осторожную надежду, что на снимках парик, так как образ «попугая-пенсионера» звезде не к лицу.

Сейчас Светлана Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко. Свадьба состоялась в августе 2020 года.

В начале нового 2021 года, как писал NEWS.ru, она устроила фотосессию в русском народном стиле.