Светлана Бондарчук шокировала поклонников новым образом

Фотографии вызвали массу эмоций у поклонников — от позитивных до резко отрицательных. Одни заявили, что образ свежий и «просто огонь», потому что производит вау-эффект. Другие, наоборот, отметили, что «с длинными волосами было лучше», и выразили осторожную надежду, что на снимках парик, так как образ «попугая-пенсионера» звезде не к лицу.
Сейчас Светлана Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко. Свадьба состоялась в августе 2020 года.
В начале нового 2021 года, как писал NEWS.ru, она устроила фотосессию в русском народном стиле.