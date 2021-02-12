Большова рассказала о своей жизни после неудачного брака с братом

https://static.news.ru/photo/61cf1630-6dd3-11eb-b7c1-96000091f725_660.jpg Анна Большова в роли Раневской в спектакле «Вишневый сад» МХАТ им.Горького Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вокруг актрисы Анны Большовой ходит много слухов. Говорили даже, что она попала в секту. Больше всего общественность поразила информация, что Большова была замужем за братом. Сама артистка не часто распространяется о своей жизни.

Анна Большова родилась 26 января 1976 года в Москве в семье учёного-физика Леонида Большова и врача Натальи Михайловны. В кино известность ей принесла роль Наташи в сериале «Остановка по требованию».

Как пишет KP.RU, актриса была замужем за сводным братом Антоном Канаевым, сыном Анны Евгеньевны Большовой — второй жены её отца.

Кровных связей нет, он стал моим первым мужем, прожили вместе несколько лет. Поженились, как только ему исполнилось 18. Он на семь лет младше, — рассказала Большова.

По её словам, этот брак счастья не принёс, Антон изменил с другой женщиной, через четыре года после свадьбы они развелись. Актриса считает, что её с мужем ничего не объединяло, вероятно, просто она уже созрела для семьи, а он был слишком юн.

Вскоре после второй свадьбы Леонида Большова появились слухи, что его новая супруга — глава секты. При этом изначально сектантством якобы заинтересовалась мама Большовой, а потом её духовная наставница увела мужа.

То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно, — рассказала звезда сериалов.

После той истории Большова уже более 20 лет не общается с матерью. По её словам, инициатором разрыва была не она, скорее это «не общение с её стороны». После слухов, что Большова стала сектанткой, многие изменили к ней своё отношение, боясь связываться. В результате с её стороны также произошла определённая фильтрация отношения с окружающими людьми.

Я с ними общалась, работала, но держалась на расстоянии. Стало ясно, кто есть кто на самом деле. Не зря говорится, что друг познается в беде, — отметила актриса.

Со вторым мужем, художником Александром Макаренко, её также познакомила мачеха. В этом браке в 2008 году у пары родился сын Даниил. После появления ребёнка на свет супруги то разводились, потом сходились, опять расставались. В результате сейчас они официально разведены, но сохранили очень хорошие отношения ради наследника.

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