«Большой пробел»: Свиридова пожалела, что отправила сына учиться в Канаду Свиридова назвала большой ошибкой решение отправить сына на учебу в Канаду

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алена Свиридова

Певица Алена Свиридова в беседе со Светланой Бондарчук на ее YouTube-канале призналась, что жалеет о своем решении отправить сына на учебу в Канаду. По ее словам, наследник вернется оттуда с чужими привычками и не прочувствует целый пласт студенческой жизни в России. Знаменитость уверена, что своим решением она обрекла сына быть «как блуждающий форвард».

Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся — у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением. И здесь потерянное время. А если они остаются там, они все равно остаются «нашими». Мы обрекаем этих детей быть как блуждающий форвард, — заявила Свиридова.

Певица добавила, что, помимо прочего, теперь ей редко удается видеться с сыном. В России и Канаде разные часовые пояса, поэтому даже телефонные разговоры стали проблемой. По словам Свиридовой, ей страшно не хватает сына.

Ранее об отношениях с уехавшей из России дочерью рассказала актриса Дарья Повереннова, добавив, что считает свою наследницу взрослым человеком, который сам способен принимать решения. Известно, что 31-летняя дочь актрисы живет в Южной Корее, где работает в одной из рекламных компаний.