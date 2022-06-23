«Больше секса – меньше зла»: жена Газманова раскрыла детали интимной жизни

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Олег Газманов с супругой Мариной

Супруга 70-летнего российского музыканта Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова представила свою книгу «Единственная. Нарисовать мечту», в которой описала подробности совместной жизни с артистом. О книге она рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сопроводив публикацию откровенными фотографиями и стихотворением блогера Grappa Boy.

Если себе не находишь места и сгораешь дотла, //помни: чем больше секса — тем меньше зла, — написала Марина.

Поклонники дизайнера с восторгом отреагировали на ее публикацию и отметили красоту супружеской пары.

Какие же вы классные! Прекрасные фотографии получились! Строки аж до мурашек! — поделилась эмоциями одна из подписчиц Газмановой.

Стоит подчеркнуть, что Газмановы находятся в совместном браке уже 25 лет. Олегу 70 лет, Марине — 53 года. Сексолог Николай Кибрик считает, что сохранить интимную жизнь в таком возрасте крайне сложно, о чем рассказал изданию Попкорнnews.

После 20 лет совместной жизни страсть сохранить практически невозможно. Все дело в чувствах: они либо есть, либо их нет. Если их не будет, то и секса тоже, — отметил специалист.

Ранее бывшая участница группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева, которая рассталась с музыкантом Владимиром Дантесом после объявления спецоперации на Украине, выложила в соцсетях фотографию с новым возлюбленным.