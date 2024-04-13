«Больше эпоха, чем дизайнер»: Собчак рассказала о модельере Роберто Кавалли Собчак считает модельера Роберто Кавалли больше эпохой, чем дизайнером

Фото: IMAGO/Corredor99/MediaPunch Inc./Global Look Press

Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли запомнился журналистке Ксении Собчак пестрыми нарядами и анималистическими принтами, о чем она написала в своем Telegram-канале. Телеведущая также подчеркнула, что это был непростой дизайнер, творческий путь которого начался с работы с мебелью.

Для меня Роберто Кавалли больше эпоха, чем дизайнер. Помню, когда бутик открылся в «Метрополе» и бренд был в новинку, его пыталась носить нормальная публика. Все мы до сих пор помним кутюрные выходы Юли Саркисовой, количество стразов на которой освещало всю вечернюю Москву, — отметила Собчак.

По словам телеведущей, вещи от Кавалли всегда были очень пестрыми, с обилием тисненой кожи, бахромы и стразов. Она считает, что такая особенность вызвана тем, что изначально дизайнер работал с деревом.

Смерть Роберто Кавалли в эксклюзивном интервью NEWS.ru прокомментировал российский стилист Влад Лисовец, отметивший, что творчество модельера отличала чрезмерная откровенность и вульгарность. При этом, по воспоминаниям Лисовца, модельер был «веселым дядькой».

Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. В число поклонников одноименного бренда итальянца входят Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и другие представители зарубежного шоу-бизнеса.