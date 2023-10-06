«Большая утрата»: Сотникова о смерти народного артиста Лисовского Актриса Сотникова назвала большой утратой смерть народного артиста Лисовского

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вера Сотникова

Российская ведущая и актриса театра и кино Вера Сотникова в разговоре с NEWS.ru назвала кончину народного артиста СССР Константина Лисовского большой утратой. Она также выразила соболезнования его дочери Янине Лисовской.

Мы с Яночкой Лисовской всегда были в хороших отношениях, хотя близко не общались, не дружили. Я знаю о ее отце, он певец, народный артист. Приношу ей свои соболезнования, это большая утрата. Сейчас мы не общаемся, но мне искренне жаль, — сказала ведущая.

О смерти народного артиста СССР стало известно накануне. Его дочь, актриса и режиссер Янина Лисовская сообщила, что он ушел из жизни 4 октября — за две недели до своего 91-летия. Артист исполнял народные песни, оперные партии и современные музыкальные произведения.

Ранее сообщалось о смерти народной артистки России Наталии Королевой. Актриса Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова ушла из жизни 3 октября накануне гастролей. Что стало причиной ее смерти, не уточняется.

Отпевание Королевой пройдет 7 октября в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви. Прощание с актрисой организуют в тот же день на основной сцене Иркутского драматического театра.