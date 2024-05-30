«Большая потеря и для семьи, и для нас»: Федорова о смерти Заворотнюк Федорова: смерть Заворотнюк стала большой потерей для всех

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Смерть актрисы Анастасии Заворотнюк стала большой потерей для всех, рассказала в беседе с NEWS.ru телеведущая Оксана Бородина (Федорова). Она вспомнила, что виделась в последний раз с покойной, когда та вела «Доброе утро» на НТВ. После того как артистка заболела, редакция навещала ее в больнице. Однако позже ее семья «закрылась от внешнего мира».

Большая потеря и для семьи, и для всех нас. <...> Наша редакция приезжала к ней в больницу, <...> но это было давно. И потом все-таки болезнь. Наверное, ее нужно проживать в семье, и они приняли решение, самостоятельно закрылись от внешнего мира. Это нормально, — говорит Федорова.

Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая. Актриса ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга в возрасте 53 лет. Недуг поразил ее пять лет назад. Она перестала выходить в свет и пользоваться соцсетями. За ней ухаживали близкие, включая мать актрисы и супруга фигуриста Петра Чернышева.

Актер Андрей Ургант в беседе с ТАСС назвал заслуженную артистку РФ Анастасию Заворотнюк героиней всего российского народа. По его словам, звезда «Моей прекрасной няни» ушла, унеся с собой красоту, которой будет очень не хватать.

Актер Борис Смолкин, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», выразил соболезнования семье Заворотнюк. Он отметил, что мужу артистки сейчас нужно держаться.