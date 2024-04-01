«Болото»: Волочкова раскрыла, почему не пошла на «голую» вечеринку Ивлеевой Волочкова назвала вечеринку Ивлеевой пошлостью, которая ей не нужна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» заявила, что получала приглашение на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, однако не планировала ее посещать. По словам знаменитости, она сразу поняла, что там будет «пошлость» и «вертеп». Она также отметила, что такие мероприятия устраивают те, кому нечем привлечь к себе внимание.

Я в принципе понимала, что будет какая-то пошлость. Я просто следила за ее страничкой в соцсетях и видела, что она уже немножко скатывается <...> Считаю, что такие мероприятия устраивают уже тогда, когда просто нечем привлечь к себе внимание. Нам с тобой, слава Богу, есть чем: у тебя свои шоу, у меня свои шоу, я не то что даже не вступила в это болото, я никак не имела к нему никакого отношения, — поделилась Волочкова.

Балерина также рассказала, что какое-то время дружила с телеведущей и даже принимала ее у себя дома. После этого, по словам Волочковой, Ивлеева начала говорить о ней нелицеприятные вещи.

В интервью Волочкова также заявила, что не имеет алкогольной зависимости. Она подчеркнула, что может обходиться без спиртного «совершенно спокойно». Балерина добавила, что в последнее время не пьет алкоголь из-за напряженного графика.