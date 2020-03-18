https://static.news.ru/photo/47b64e3e-68f8-11ea-a9ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Беляев Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев, который уже несколько лет борется с раком, сообщил, что ему стало хуже.

Ранее 71-летний телеведущий сообщал, что ему медленно удаётся бороться с заболеванием.

Однако сейчас он почувствовал себя крайне плохо. Это произошло как раз тогда, когда он должен был отправиться на плановое медобследование. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья ему Беляеву пришлось обратиться к медикам гораздо раньше.

К сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую, — передаёт Teleprogramma его слова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что всего около трети больных раком лёгких в России (25–30%) узнают о своём диагнозе на ранних стадиях — первой и второй.