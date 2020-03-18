Ведущий прогноза погоды Александр Беляев, который уже несколько лет борется с раком, сообщил, что ему стало хуже.
Ранее 71-летний телеведущий сообщал, что ему медленно удаётся бороться с заболеванием.
Однако сейчас он почувствовал себя крайне плохо. Это произошло как раз тогда, когда он должен был отправиться на плановое медобследование. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья ему Беляеву пришлось обратиться к медикам гораздо раньше.
К сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую, — передаёт Teleprogramma его слова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что всего около трети больных раком лёгких в России (25–30%) узнают о своём диагнозе на ранних стадиях — первой и второй.