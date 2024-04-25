«Больно говорить»: друг покойного Кунгурова рассказал о тревогах артиста Художник Мирошник: Кунгуров страдал кризисом среднего возраста

Оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров страдал от кризиса среднего возраста, заявил порталу PROZvezd художник и друг артиста Константин Мирошник. По его словам, исполнитель также сильно переживал из-за проблем в личной жизни.

Женечка Кунгуров… больно говорить о нем в прошедшем времени. <...> У Жени начинался кризис среднего возраста. В это время поддержка близких особенно важна. Кроме этого, пошла неразбериха в личной жизни, которую он сильно переживал. Любовь — это прекрасно, а неразделенная любовь – страшное дело, она погубила многих известных творческих людей, — отметил Мирошник.

Художник считает, что женщины не ценили певца, а такое пренебрежение ранило Кунгурова. Мирошник добавил, что у артиста не было никаких проблем с запрещенными веществами, однако он страдал от нехватки человеческого тепла и участия.

Артист Владимир Брилев заявил, что Кунгуров в последнее время боролся с лишним весом. Брилев сообщил, что бывший участник шоу «Голос» худел с помощью препаратов, быстрая потеря веса повлияла на его психологический фон.

Ранее сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.