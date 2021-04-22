«Больная девушка»: Пашаев высказался о трансгендерной дочери Ефремова

https://static.news.ru/photo/b07c1ece-a387-11eb-96f5-96000091f725_660.jpg Анна-Мария Ефремова Фото: instagram.com/sergey.aem

Дочь советского и российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария просит называть её Серёжей и объявила о своей трансгендерности. Экс-адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы артиста в суде после нашумевшего ДТП в центре Москвы, прокомментировал для NEWS.ru ситуацию с его дочерью.

Я отношусь к этому очень плохо. Больная девушка. Её надо отвести к психиатру, чтобы помочь вылечится. Она своеобразная была, я даже тогда видел, когда отцу было плохо. В народе говорят «шизанутая», — отметил юрист.

До этого Пашаев рассказал NEWS.ru, что в колонии Ефремов занят работой в швейном отделе. Экс-адвокат убеждён, что бывший подзащитный не держит на него обиду после судебного процесса. По его словам, у Ефремова нет никаких оснований и морального права злиться на него.

8 июня 2020 года артист за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон доставки Lada. Его водитель на следующий день умер в реанимации. Авария произошла на Смоленской площади в Москве. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что МВД РФ передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна, трёх свидетелей защиты по делу актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Их обвиняют в даче ложных показаний. Все три свидетеля утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сидении.