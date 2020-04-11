Больная COVID-19 звезда «Счастливы вместе» пожаловалась на врачей

https://static.news.ru/photo/800efd40-7bc6-11ea-816f-fa163e074e61_660.jpg Янина Бугрова Фото: bugrovayanina_official/instagram.com

Актриса из сериала «Счастливы вместе» Янина Бугрова, которая заразилась коронавирусом, пожаловалась на медиков. По её словам, врачи до последнего не хотели её госпитализировать. Если бы сама Янина не настояла на лечении в больнице, всё могло бы закончиться инвалидностью или даже смертью.

Люди сидят дома и уповают на Господа, а потом лёгкие в труху. Если бы я не настояла на госпитализации, осталась бы инвалидом или вообще отбросила копыта, — уверяет актриса.

По её словам, врачи диагностировали у неё двустороннюю полисегментарную пневмонию и сказали, что она может лечиться на дому. Однако актриса не послушала их. Как рассказывает Бугрова в своём Instagram, болезнь развивалась стремительно. Вирус во многом опасен именно из-за того, что разрушает клетки лёгких, и человек со временем не может самостоятельно дышать.

Если вам говорят, что всё нормально, настаивайте на своём. У меня были очень хорошие показатели, а в итоге болезнь развивалась быстро. Если вы чувствуете себя плохо, если состояние ухудшается — сразу сообщайте медикам, — резюмировала актриса.

Ранее NEWS.ru писал, что Янина Бугрова нарушила условия карантина. Московские медики не обнаружили её дома, хотя у неё был диагностирован коронавирус. Информацию о нарушении передали в отдел полиции. Позже актрису нашли в 11 километрах от места, где она должна соблюдать карантин. В отношении Бугровой проводится проверка, её результаты будут сообщены позже.

43-летняя женщина вернулась из Франции, где отдыхала на горнолыжном курорте. После прилёта в Россию у неё обнаружили коронавирус. Поскольку болезнь протекала в лёгкой форме, актрису поместили под домашний карантин.