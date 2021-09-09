«Болит буквально всё»: тяжелобольной Губин вернулся в Россию из Египта

Звезда эстрады 2000-х, тяжелобольной певец Андрей Губин вернулся в Россию после прохождения длительного курса лечения в Египте: музыкант сообщил, что процедуры не особенно ему помогли, так как у него «болит буквально всё». Об этом он рассказал в беседе с «АиФ».

Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему всё плохо, никаких подвижек. Болит буквально всё. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться, — признался Губин.

Сейчас исполнитель ведёт замкнутый образ жизни, редко выходит из дома и почти не пользуется телефоном: дело в том, что Губина достают хейтеры, которые то и дело норовят «написать гадость». Певец записал несколько хороших песен, которые надо «довести до ума», однако на эстраду возвращаться пока не планирует.

Кроме того, музыкант поделился, что хочет купить дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом месте, добавив, что от одиночества не страдает — певец состоит в отношениях с неизвестной избранницей.

Ранее стали известны подробности поездки Губина в Египет.