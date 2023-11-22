Боли в ноге и несчастье: что рассказала о здоровье Пугачевой ее портниха Портниха Пугачевой Аксенова рассказала о состоянии здоровья певицы

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

СМИ узнали о состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой от ее портнихи Любови Аксеновой. Как себя чувствует артистка и какие конкретно проблемы она испытывает?

Что с состоянием здоровья Пугачевой

Как рассказала Аксенова в интервью KP.RU, у Пугачевой на протяжении долгого времени болела левая нога. По словам портнихи, боли были такой силы, что певица не могла на нее наступать.

«У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — сказала Аксенова.

Она добавила, что считает Пугачеву несчастным человеком.

«Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: „Зачем нам еще один концерт?“» — вспоминает Аксенова.

Что еще известно о здоровье Пугачевой

В конце сентября NEWS.ru сообщал, что, согласно словам соседей Пугачевой в Израиле, состояние здоровья певицы ухудшилось. В частности, они указывали, что артистка не использует макияж и выходит из дома без украшений.

Также сообщалось об ухудшении эмоционального состояния Пугачевой: когда ей прислали фотографию памятника, который установили на могиле ее близкого друга Бориса Моисеева, певица расплакалась, передавал портал 2×2.su.

Что говорят врачи о состоянии здоровья Пугачевой

В начале сентября Пугачева дала интервью журналистам в Латвии. До выхода материала в Сети были опубликованы кадры со съемок, на которых исполнительница показана без обработки фильтрами.

Пользователи социальных сетей заметили, что представленные материалы отличаются от снимков, которые публикует Пугачева в личном аккаунте.

«Люди хорошо знают, как выглядит человек в преклонном возрасте. Неужели кто-то обманется манекеном? Просто некоторые закрывают глаза и делают вид, что верят, что время можно обмануть», — заявил тогда пользователь user77722.

По словам хирурга Александра Вдовина, на внешнем виде Пугачевой сказывается ее состояние здоровья.

«Отекшее лицо Аллы Борисовны, конечно, заметно невооруженным взглядом. Такое случается, когда человек на ночь выпьет много воды. Не забывайте, что Алла Борисовна уже в возрасте. Еще одной причиной такого отекшего лица могут быть нарушения в работе эндокринной системы. При многих эндокринных заболеваниях человек отекает, у него появляются „тяжелые веки“. Также возможны и аллергические реакции», — сообщил он.

Что говорила о своем здоровье Пугачева

В марте текущего года сообщалось, что артистка месяц не вела публичную жизнь из-за бронхита. Об этом заявила сама певица, комментируя свой несостоявшийся визит на концерт одного из коллег.

«Если я получаю внимание от людей, которые мне приятны, то, конечно, пойду. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава богу!» — рассказала Пугачева MK.RU.

Недавно певица вновь ответила всем, кто критикует ее. В своем обращении артистка указала, что она всегда выступала для зрителей, несмотря на болезни.

«Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — заявила Пугачева.

Она также призвала «не считать количество волос на ее голове».

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось)», — подчеркнула певица.

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