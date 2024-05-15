«Болеет очень сильно»: Харламов рассекретил причину своего несчастья Харламов рассказал о болезни дедушки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гарик Харламов

Комик Гарик Харламов в эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» сообщил о болезни дедушки. По словам артиста, он переживает о состоянии здоровья родственника, что делает его несчастным. Харламов также отметил, что счастье — это когда твои «родные не болеют» и ни в чем не нуждаются.

Я счастлив, когда здорова моя мама, когда счастлив мой ребенок, когда мои сестры счастливы и ни в чем не нуждаются. Я счастлив, когда не просыпаюсь рано утром, когда играю в PlayStation (игровая приставка Sony PlayStation. — NEWS.ru), счастлив, когда выступаю и у меня получаются номера. Счастлив, когда мои родные не болеют. Так вышло, что мой дедушка сейчас болеет очень сильно, и я переживаю, поэтому немножечко несчастлив, — отметил в разговоре юморист.

Ранее Харламов рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.

Харламов пояснил, что они с будущей супругой будут несколько месяцев обсуждать организацию предстоящей свадьбы, и пообещал спеть на торжестве со своей группой «Купание обезьяны в теплой воде». Он также отметил, что, увидев кольцо, Ковальчук расплакалась.