«Боль, волосы в крови»: Проклова сама сняла швы после операции на лице Проклова вспомнила, как сама сняла швы через неделю после пластической операции

Фото: legion-media.ru

Елена Проклова

Актриса Елена Проклова в шоу «Искры летят» на МУЗ ТВ рассказала, что решилась на пластическую операцию в 45 лет после съемок в картине «Желтый карлик», где появилась с морщинами и следами усталости на лице. По словам 70-летней артистки, позже она пожалела о своем решении из-за сильной послеоперационной боли. Проклова отметила, что нарушила предписание врача не снимать повязки и сама удалила швы пинцетом.

Мне было 45 лет, я сыграла в фильме «Желтый карлик». И когда я увидела себя в кадре, я пришла в ужас. Вижу эту жуткую женщину: старую, страшную, противную, морщинистую... Побежала к знакомому хирургу... Он сделал мне круговую операцию, и когда я вышла из наркоза, я сказала, что никогда в жизни ничего подобного делать не буду. Это была такая дикая боль, все волосы были в крови, подушка в крови... — поделилась воспоминаниями Проклова.

Актриса рассказала, что хирург рекомендовал ей ничего не трогать и через неделю приходить на перевязку. Но у артистки была назначена репетиция в театре, поэтому она самостоятельно сняла швы раньше времени.

С утра я размотала все бинты, взяла пинцет, сняла все швы, наложила макияж, накрасила губы, ресницы, навела стрелки. Но я не занесла никакой инфекции. Когда же я в таком виде приехала на перевязку, другие пациентки за моей спиной шушукались: «Конечно, как артистке, так вон как хорошо сделали, а мы должны ходить с бинтами...», — пояснила Проклова на шоу.

Ранее сообщалось, что в последние годы Проклова не снимается в кино, однако до сих пор задействована в спектаклях. Она гастролирует по России и Белоруссии с постановкой «Невеста напрокат» и драмами «Раскольникоff» и «Семейный шкаф и его обитатели».

Также актриса регулярно посещает телевизионные программы, где делится своим опытом и воспоминаниями о коллегах. В свободное время артистка увлекается написанием картин.

Проклова живет в Сочи, где у нее построен дом в Хостинском районе. Также у артистки есть особняк в подмосковном Жостове, где она останавливается, когда прилетает на съемки в Москву, там же проживает ее бывший супруг Андрей Тришин.