Боксёр Мехонцев объяснил, почему ушёл с концерта Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/79106276-5277-11eb-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев объяснил, почему не смог выдержать выступление рэпера Моргенштерна и вместе с женой покинул мероприятие спустя минуту после его начала.

Концерт Моргенштерна должен был пройти после окончания боксёрского турнира в Сочи. Мехонцев изначально не хотел присутствовать на выступлении, но остаться его попросила жена. Как только ринг разобрали, выступление началось. Боксёр рассказал, что сначала всё было нормально, а потом он стал слышать со сцены сплошной поток нецензурной брани.

И потом началась такая песня... Прошло, наверное, полминуты или минута, я говорю: «Встаём, уходим». Я пошёл умылся, пришёл в себя, поехал домой. Голова немного болит, — признался спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

22-летний Алишер Моргенштерн является одной из самых популярных персон российского шоу бизнеса. Его концерты всегда проходят при полных залах, но само творчество вызывает крайне неоднозначную реакцию.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Моргенштерн стал артистом года по итогам голосования пользователей сервиса «Яндекс.Музыка». Песня Cadillac, которую Моргенштерн записал вместе с Элджеем, была названа лучшим русскоязычным рэп-треком уходящего года. Альбом рэпера «Легендарная пыль» занял четвёртое место в чарте лучших альбомов года.