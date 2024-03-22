Бойкот SHAMAN, наказание для королевы, брошенный Лепс: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не стал полностью опровергать слухи о бойкоте со стороны заслуженного артиста России Леонида Агутина, королева Камилла назвала 15-летнего внука Луи своим наказанием, Григория Лепса бросила 21-летняя возлюбленная — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Правда ли, что Агутин объявил бойкот певцу SHAMAN

SHAMAN впервые высказался о конфликте с Агутиным. Он объяснил, что в день съемок «Песни года» Агутин лежал в больнице и не принимал участия ни в каких процессах.

«Если взять все и рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о кaких-то детaлях я, пожaлуй, умолчу», — подытожил Дронов.

В Telegram-канале «ЭТО ДРУГОЕ», который ведет белорусский журналист Станислав Яськевич, появилось сообщение, что музыкант отказался выходить на сцену с Дроновым во время упомянутого концерта. СМИ распространили слова журналиста об Агутине.

«Еще один резидент Майами — Леонид Агутин — отказался появляться в одном кадре с SHAMAN», — писал Яськевич.

Позже «Царьград» сообщил, что запись шоу «Песня года» обернулась скандалом. По информации журналистов, селебрити игнорировали Дронова и старались не встречаться с ним взглядом.

«Звезды, среди которых были Киркоров, Валерия, Ревва и Гагарина, полностью игнорировали SHAMAN и старались не встречаться с ним взглядом. Только лишь Николай Басков изредка поглядывал в сторону молодого исполнителя. А Леонид Агутин в принципе отказался выходить на одну сцену с SHAMAN, потому что „петь с ним — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой“», — писал «Царьград».

Пресс-служба Агутина на официальном сайте артиста опровергла эти сообщения спустя почти месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Леонид Агутин

«Широко распространенная цитата, что Агутин и вовсе сказал, что „петь с ним (с SHAMAN) — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой“, является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу», — сообщили представители артиста.

Позднее сообщалось, что съемки «Песни года — 2023» проходили в течение нескольких дней. Агутин не планировал участвовать в совместных выступлениях с SHAMAN, а вместо этого в другой день записывал песню «Мир зеленого цвета» с Jony.

Поводом подозревать других исполнителей в бойкоте Дронова на «Песне года» стало мрачное настроение исполнителя хита «Я русский» во время съемок.

Позднее эти слухи подогрел основатель «Русской медиагруппы» продюсер Виктор Киселев. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что исполнители видят неискренность SHAMAN на сцене, поэтому они отказываются выступать с ним. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

В феврале Киселев отмечал, что артисты не желают петь на одной сцене с Дроновым, поскольку не хотят становиться его свитой. По его словам, «люди, которые являются руководителями идеологических отделов», понимают это.

«Большие артисты не хотят быть „свитой“ у молодого артиста, который заявляет, что он „самый патриотический певец страны“. А они не патриоты — Коля Басков, [Николай] Расторгуев? Как так можно говорить», — возмутился Киселев в разговоре с Daily Moscow.

Несмотря на «бойкот», среди звезд есть сторонники Дронова. Положительно отзывались о SHAMAN такие знаменитости, как Григорий Лепс, Олег Газманов, Никита Михалков, Михаил Шуфутинский, Пелагея и другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Как королева Камилла назвала своего внука Луи

Королева Великобритании Камилла 20 марта посетила с официальным визитом остров Мэн, чтобы поздравить жителей населенного пункта Дуглас с присвоением ему статуса города. Ее встретили местные жители, среди которых была 38-летняя Рейчел Хьюз с двумя близнецами Луи и Оливером, одетыми в одинаковые костюмы голубого цвета. Королева обратила внимание на двухлетних мальчиков и спросила, как их зовут.

«У меня есть внук Луи. Это маленькое наказание», — пошутила королева Камилла.

Известно, что у Камиллы есть 10 внуков. Пятеро родных — Лола и Фредди от брака сына Тома Паркер-Боулза, близнецы Гус и Луи от ее дочери Лоры Лопес. А также пятеро неродных внуков — трое внуков Чарльза от брака принца Уильяма: Джордж, Шарлотта и Луи и двое от «мегзита» принца Гарри: Арчи и Лилибет.

Принцесса Уэльская недавно оказалась в центре скандала. Букингемский дворец опубликовал фото Кейт Миддлтон с детьми, на котором эксперты усмотрели признаки манипуляций. При этом ее давно не видели на людях, и доподлинно неизвестно, где она находится.

Представитель МИД России Мария Захарова на заседании Совфеда допустила, что распространение слухов о местонахождении и состоянии Кейт Миддлтон станет основанием для обвинений зарубежных СМИ в дезинформации со стороны Великобритании. По ее словам, потенциальную королеву специально прячут от публики, чтобы позже использовать созданный за это время контент для внешнеполитической кампании. Захарова порекомендовала всем партнерам учиться у Великобритании тому, как управлять информационным полем.

Инсайдеры сообщали некоторым зарубежным изданиям, что Кейт Миддлтон может скрывать сам принц Уэльский. Предполагается, что внезапная смерть его матери принцессы Дианы могла оставить большой отпечаток на его психике, поэтому принц прячет жену, чтобы уберечь от лишних глаз.

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Камилла

Почему Лепса бросила юная возлюбленная?

Народный артист России Григорий Лепс снова стал холостяком. Исполнителя бросила молодая возлюбленная. В июле прошлого года артист рассказал, что встречается с 21-летней девушкой. Имя возлюбленной Лепс разглашать не стал, но отметил, что дорожит отношениями, поэтому верен избраннице.

«Насколько лет я старше ее? Лет на 40. Мне без разницы, чем она занимается, а ей должно быть без разницы, чем занимаюсь я. Мы как бы свободные люди», — рассказывал музыкант.

При этом он воспринимал новые отношения серьезно. В разговоре с журналистами он не исключал, что может в ближайшем будущем стать отцом в шестой раз.

«Непременно! Даже, я думаю, дети будут. Практически уверен», — отвечал он на вопрос о еще одном возможном наследнике.

Ради молодой любовницы Лепс сделал пластическую операцию, перенес пересадку волос, сбросил около десяти килограммов и почти отказался от алкоголя.

Недавно на премии «Виктория» певец рассказал, что его новые отношения с молодой избранницей потерпели фиаско. Пара рассталась, о причинах разрыва Лепс не стал распространяться, отметив, что проводит дни и ночи в одиночестве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

«Я сейчас отдыхаю. Как перед работой можно любовью заниматься?» — говорил певец в телевизионном интервью.

Поклонники уверены, что причиной расставания стал финансовый вопрос. Избраннице Лепса могло не понравиться, что тот тратит огромные суммы на наследников. Да и сам артист ранее жаловался, что избранницы испытывают к нему корыстный интерес. Сам же Лепс хотел бы, чтобы возлюбленная была прекрасна и душой, и телом, поскольку он «с детства любит все красивое», но «красота не может заменить душу».

«Я уже в своей жизни столько раз разочаровывался, что решил положить этому конец. Нужно четко и ясно понимать, что эта девушка с тобой именно потому, что ты имеешь какую-то копеечку. К тому же девушка, которая попадается на один раз, обходится гораздо дешевле, чем постоянные отношения», — объяснил Лепс.

Лепс был дважды женат. Первой супругой артиста стала Светлана Дубинская, с которой он познакомился в музыкальном училище в Сочи. Девушка училась на вокальном отделении, а Лепс — на отделении ударных инструментов. В браке, продержавшемся пять лет, в 1984 году родилась дочь Инга. В 2022 году она подарила Лепсу внука.

Второй женой артиста стала балерина из шоу Лаймы Вайкуле Анна Шаплыкова. В браке с Лепсом она состояла почти 20 лет. От артиста Шаплыкова родила дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.

«Старшая от Анюты в Париже, в фешен. Там вся эта история модная. Младшая — в Лондоне. Тоже в школе пока. Но это была их мечта. Я был катастрофически, категорически против. Но здесь я уже сделать ничего не могу», — рассказал артист.

16-летняя Николь учится в лондонской школе, а 22-летняя Ева получает образование дизайнера в Париже. Образование старшей дочери в престижном учреждении обходится певцу в два миллиона рублей в год.

В 2023 году стало известно, что у Лепса есть внебрачный сын, с которым он виделся лишь однажды. Певец рассказал, что в молодости у него был мимолетный роман.

По словам исполнителя, сейчас сын уже взрослый мужчина, у которого есть семья и работа, однако молодой человек не знает, что его отец — знаменитый артист.

«Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — подчеркнул исполнитель.

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