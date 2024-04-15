«Бойкот» Пугачевой, любовь Шуфутинского, арест Портнягина: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народная артистка СССР Алла Пугачева празднует 75-летие и принимает поздравления от российских коллег, однако многие не смогли приехать и поздравить ее, певец Михаил Шуфутинский объяснил, почему не женится на новой возлюбленной, блогера Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов, ему может грозить до семи лет лишения свободы за отмывание денег — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Пугачева встретила 75-летие

Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 75 лет. Однако она вынуждена справлять день рождения в одиночестве. Артистка планировала отметить его с размахом, но гости не смогли приехать на праздник из-за атаки Ирана по Израилю. Власти страны были вынуждены закрыть воздушное пространство.

Нет рядом и ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), он находится за пределами страны. Пугачева осталась в доме в Кесарии одна с малолетними детьми Лизой и Гарри. После того как стало известно об атаке Ирана, Галкин опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором со стаканом, предположительно, спиртного в руках пожелал удачи израильской ПВО. Он добавил, что находится в состоянии ожидания, однако не будет следить за лентой новостей, а пойдет спать. При этом он не уточнил, где находился в момент записи видео.

За день до юбилея Пугачева обрадовала своих поклонников и выпустила новую песню. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. Трек доступен к прослушиванию на всех музыкальных платформах.

«Я знаю, кто-то из нас придумал эту игру. // Ты так прекрасен сейчас. // О, я не могу, я умру. // Все в этом доме происходит, когда мы больше не находим слов. // Чертова любовь», — поет Пугачева.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что новая песня Примадонны вряд ли станет хитом. При этом, по его словам, новую композицию приятно слушать, в отличие от других работ, выпущенных артисткой за последние годы. Он обратил внимание, что в песне используются «интересные ходы» и есть композиторская мысль. По его мнению, трек хорошо и качественно записан, что неудивительно, ведь композитором выступил Агутин.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Одними из первых Пугачеву поздравили ее супруг и старшая дочь. Так, Галкин опубликовал свежий снимок знаменитой жены и сопроводил его подписью с признанием в любви. На фото Пугачева сидит в кресле в белой футболке и джинсовом пиджаке, с распущенными волосами и в зеленой шляпе с козырьком. Комментарии с поздравлениями под постом Галкина также оставили украинская певица София Ротару, теннисист Евгений Кафельников, дизайнер Игорь Гуляев, певицы Алена Апина, Лайма Вайкуле, актеры Павел Деревянко и Максим Виторган.

Дочь Кристина Орбакайте в свою очередь опубликовала архивные кадры совместных выступлений с Пугачевой и сопроводила их своей композицией «Алла будет петь», которую она выпустила в прошлом году. Под видео певица написала короткое поздравление: «С днем рождения, мама». Артистка также рассказала, что Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию. Сейчас в паблике размещено 17 клипов певицы на ее известные песни, такие как «Сильная женщина», «Осенний поцелуй», «Бог с тобой» и другие. Число подписчиков составляет 34,5 тысячи человек.

Актер Стас Садальский и поэт Илья Резник записали совместное видеопоздравление Пугачевой. Садальский передал Примадонне свой пламенный привет и подчеркнул, что над главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который предложил признать певицу иноагентом, «все смеются». Резник в свою очередь зачитал для певицы стихотворение.

«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал поэт.

Телеведущий и актер Иван Ургант в своем поздравлении сделал приятный сюрприз поклонникам Пугачевой. Артист опубликовал клип Примадонны на песню «Сбереги меня судьба», выпущенный в 1987 году, но изменил к ней музыку. Пост он подписал именем Гриши Урганта — это творческий псевдоним актера, под которым он выступает в качестве музыканта.

«Юбилейный бутлег! Remix by Grisha U», — написал Ургант.

Среди тех, кто поздравил Пугачеву с юбилеем, также был народный артист России Игорь Николаев, который является автором многих ее песен. Он опубликовал архивное фото с певицей, на котором она стоит в расслабленной позе с улыбающимся лицом. К поздравлениям Николаева присоединилась и его супруга Юлия Проскурякова: она опубликовала селфи артистки и, как и муж, коротко высказалась: «С днем рождения».

Однако многие российские коллеги Пугачевой отказались публично поздравлять ее с днем рождения. Об этом узнала журналистка Ксения Собчак, когда снимала документальный фильм в честь 75-летия Примадонны. Она отметила, что ее не удивила подобная реакция артистов.

«За последние два года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, все это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники... Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас. Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю», — обратилась к Пугачевой Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Почему Шуфутинский отказывается жениться

Певец Михаил Шуфутинский признался, что не регистрирует отношения с возлюбленной Светланой Уразовой, потому что этот вопрос вообще никогда не стоял за все время их отношений. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«У нас не было времени об этом думать, мы вместе всегда. Может, она и хочет. Ну, а как люди жили раньше? Да, были венчания, но я, например, не религиозный настолько, чтобы пойти венчаться в церковь. Светлана тоже. Мне вообще кажется, что это может нас немножко напрячь. У нас нет этой проблемы, мы об этом не говорим», — заявил исполнитель хита «3 сентября».

Шуфутинский также признался, что у него непростой характер, и назвал себя «психованным». При этом Светлана терпит его характер, однако он быстро приходит в себя, добавил 76-летний певец. Уразова рассказала, что Михаил сильно ее ревнует и постоянно контролирует по телефону. Лера Кудрявцева отметила, что Шуфутинский сильно похудел — певец подтвердил, что сделал это ради супруги.

Шансонье отметил, что в его личной жизни всегда присутствовало много эмоций и ярких впечатлений. У Шуфутинского было три спутницы жизни. Впервые он женился в 19 лет на Татьяне Ростовой. Вместе они прожили лишь четыре месяца. В шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» Шуфутинский признавался, что не был ей верен.

Со второй супругой, Маргаритой, они сыграли свадьбу в 1971 году и прожили вместе 50 лет. Вместе с Шуфутинским Маргарита уехала из Москвы в Магадан, обеспечивала семью как парикмахер, пока Михаил занимался творчеством. Через год после свадьбы родился их первый сын Дэвид, а в 1974 году второй, Антон. В 1981 году семья решила эмигрировать в США, где Маргарита посвятила все свое время детям и дому. Она умерла в 2015 году в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности в возрасте 66 лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

Певец тяжело переносил смерть жены. Выйти из кризиса помогла Шуфутинскому Уразова, которая была танцовщицей в его балете. Они были знакомы давно — девушка работала в его балете на протяжении 25 лет. Дети артиста отнеслись к Светлане по-разному, помня о том, что отец начал встречаться с новой избранницей еще при жизни матери.

51-летний Дэвид Шуфутинский работает в сфере кино в Москве. 41-летний Антон преподает в университете в Филадельфии.

«Дэвид [отнесся] приветливо и хорошо, он ее долго знал. Он был со мной в Москве с 1996 года. Они виделись во время моих концертов, и вообще мы общались. Антон воспринял жестче, ревностно. Дэвид проводил с ним беседы, говорил, что „папа счастлив“», — рассказал Шуфутинский.

Сейчас шансонье воспитывает пять внуков и две внучки. 17-летняя Анна учится в Италии на художника. 26-летний Андрей живет в Лос-Анджелесе, увлекается историей. 14-летний Михаил учится в Москве, увлекается музыкой. Еще один внук, Дмитрий, живет в Израиле. Кроме того, есть Захар и Ханна. Через несколько месяцев Шуфутинский станет прадедушкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

Какой срок грозит Портнягину

Блогер Дмитрий Портнягин, более известный как Трансформатор, проходит по уголовному делу. Его обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег по схеме Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест до 10 июня. Блогеру запрещено пользоваться телефоном, интернетом и другими средствами связи.

Юрист Илья Русяев заявил, что Портнягину может грозить наказание вплоть до семи лет лишения свободы. По его словам, для освобождения от ответственности возможны лишь общие основания, например, амнистия, истечение сроков давности или освобождение в связи с призывом на военную службу.

«Сам Портнягин признал вину в неуплате налогов и полностью погасил основной долг в 124 млн рублей. Вину в отмывании он отрицает, утверждая, что средства были получены законным путем. В случае с налоговыми преступлениями законодательство предусматривает освобождение от уголовной ответственности при условии полного погашения задолженности. Однако это не распространяется на отмывание преступных доходов. Таким образом, если следствие сочтет вторую часть обвинения обоснованной, Портнягину может грозить наказание вплоть до семи лет лишения свободы», — пояснил Русяев.

Фото: t.me/TransformatorTV Дмитрий Портнягин и его жена

Жена Портнягина заявила, что за преследование ее мужа ответственен предприниматель Андрей Ковалев. По ее словам, бизнесмен угрожал блогеру и активно искал «потерпевших», чтобы отправить его за решетку. Женщина утверждает, что предприниматель владел информацией о ходе допросов и публиковал ее в Telegram-канале, хотя все участники следственных действий дали подписку о неразглашении.

«Ответственен за это преследование господин Андрей Ковалев. Он угрожал Диме и активно искал „потерпевших“, чтобы посадить, и ищет до сих пор. За день до ареста Ковалев все знал и опубликовал в своем Telegram-канале информацию об этом. Он владел информацией о ходе допросов и делился этой информацией в своем канале, хотя все участники следственных действий дали подписку о неразглашении», — сказала Екатерина.

Она подчеркнула, что Портнягин жил в Дубае, поскольку опасался вернуться в РФ из-за угроз со стороны Ковалева. Екатерина добавила, что с 2022 года ее муж помогал фронту, чтобы поддержать страну в нелегкое время. По ее словам, последние транзакции на закупку гуманитарной помощи для российских военных составили 45,8 млн рублей.

Сама Екатерина проходит подозреваемой по делу об отмывании денежных средств. Следователь на заседании в Тверском суде Москвы попросил удалить супругу Портнягина из зала и ограничить общение между ними как между фигурантами уголовного дела. Однако судья отказала в этом. Сторона обвинения также попросила отправить Портнягина под домашний арест.

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