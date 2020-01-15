https://static.news.ru/photo/48877c08-37f1-11ea-ba21-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян ответил тем, кто считает, что он отдыхает за счёт Ольги. Поводом послужила случайная фраза ведущей телестройки о том, что она якобы за всё платит.

На самом деле Манукян не берёт у звёздной спутницы «ни копейки», как он уверяет.

За всю свою жизнь я не взял ни у одной девушки ни копейки... Я всегда сам за себя плачу. Не верьте тому, что пишет желтая пресса, — цитирует блогера StarHit.

Мало того, именно Ольга заставила его поверить в настоящую любовь, признаётся спутник ведущей «Дома-2». Он признался, что стал «максимально чёрствым» после того, как его предали, и всем говорил, что уже никогда никого не полюбит.

В доказательство своих чувств рэпер каждый день радует Ольгу приятными сюрпризами, в частности роскошным букетом с тропическими цветами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова проговорилась, что именно она оплачивает отдых за границей с возлюбленным Давидом Манукяном. Парочка отдыхала в Куршевеле, а теперь проводит время в Таиланде.