Бой с Барецким, черепа и Пугачева: последние новости о Киркорове 21 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Шоумен Стас Барецкий хочет сразиться с Филиппом Киркоровым на ринге, а сам поп-король взялся за ремонт квартиры. Какие последние новости о народном артисте России 21 января?

Что Барецкий сказал о бое с Киркоровым

Экс-участник группы «Ленинград» выразил готовность сразиться на ринге со знаменитостями, в том числе с певцами Филиппом Киркоровым и SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), а также с юмористом Александром Гудковым. В беседе с NEWS.ru Барецкий подчеркнул, что ему интересны «драйвовые» спарринги.

«Почему нет, конечно, вышел бы в ринг с Александром Гудковым, с любым готов. Но я жалеть не буду. Вышел бы со всеми. С Киркоровым, хотя я к нему хорошо отношусь, нормальный дядька. Мы по массе подходим, он высокий, у него кости тяжелые, а я невысокий, но круглый. С Киркоровым, давайте, следующий бой, с Монголом вышел, теперь давайте. Я готов с ним пободаться, остальные соперники не особо интересны», — заявил шоумен.

Барецкий добавил, что готов сразиться с SHAMAN, который ему симпатичен, и с Олегом Газмановым.

Почему Киркоров заменяет портреты Пугачевой черепами

Поп-король начал ремонт в своей старой квартире на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с певицей Аллой Пугачевой. Певец решил заменить портреты Примадонны гигантскими черепами, украшенными белыми стразами.

«Чьи черепушки, угадаете? Ну конечно, Филиппа Киркорова. Отмененный певец вовсю занимается ремонтом в своей старой квартире, где жил после развода с Пугачевой. Теперь там, где интерьеры озаряли портреты Примадонны, будет сиять кумпол в стразах. Аж целых два», — писал Telegram-канал «Светский хроник».

Уточнялось, что два метровых черепа разместятся на одной из стен двухуровневой квартиры, в которой есть домашняя студия звукозаписи и сауна. В 2015 году Киркоров пытался продать недвижимость за €1 млн, но не нашел покупателя.

В чем SHAMAN превзошел Киркорова

Блогер Вадим Манукян выразил мнение, что причиной бойкота Киркорова является несдержанный нрав артиста. В этом контексте журналист противопоставил поп-королю SHAMAN, который, по его словам, не скандалит и правильно реагирует на негатив в свою сторону.

«Прежний Филипп Бедросович публике не нужен. У него взрывной характер, а народный артист России должен соответствовать своему званию. Сегодня недостаточно один разок поехать в Донбасс, ситуация давно поменялась. Ему стоит быть искренним со своей страной. Тем более в топе давно не он, а SHAMAN, ставший примером патриотичного певца. Ярослав не скандалит, прекрасно реагирует на негатив в свою сторону, у него хорошее чувство юмора. SHAMAN оказался на голову выше Филиппа Киркорова, которому стоит вспомнить, каким он был в молодости, иначе его ждет закат карьеры», — указал блогер в беседе с изданием «Абзац».

Во сколько Киркорову обошелся хит «Роза чайная»

Заслуженный артист России Кай Метов (Кайрат Метов) рассказал, во сколько Киркорову и певице Маше Распутиной обошлась песня «Роза чайная», которая была популярна в начале 2000-х в их совместном исполнении. Музыку к этом хиту написал Метов.

По словам композитора, он отдал «Розу чайную» Киркорову и Распутиной бесплатно. Он подчеркнул, что регулярно получает авторские отчисления с данной композиции.

«Я эту песню не продавал, она была написана от души и бесплатно. Но я постоянно получаю роялти (авторские отчисления. — NEWS.ru). Не только с этой песни, но и со всех остальных», — сказал Метов изданию Voice в эфире шоу «Посиделки на Дорожном радио».

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